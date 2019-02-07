Отстраненная судом от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев избавиться от свободных радикалов, вредящих организму.

По ее словам, свободные радикалы - это "молекулы, которым не повезло".

"В каждой молекуле есть электроны. Чтобы молекула хорошо себя чувствовала, их должно быть четное количество. Когда молекула теряет 1 электрон или имеет 1 лишний - она ​​становится свободным радикалом. Больше всего она нуждается в том, чтобы найти своему электрону пару и поэтому начинает грабить молекулы, в которых все хорошо", - объясняет Супрун.

Таким образом повреждаются оболочки клеток, ДНК, составляющих хрящей. Происходит так называемая свободнорадикальная цепная реакция.

"Она происходит, например, при развитии атеросклероза, старении кожи, воспалении и опухолевом росте. Упрощенно говоря, свободные радикалы это инфаркты, инсульты, морщины и боль в суставах", - пишет Супрун.

Медик перечислила причины, которые могут стать толчком для образования большого количества свободных радикалов::

Курение. Свободнорадикальные процессы - именно тот механизм, лежащий между курением и болезнями сердца и сосудов.

Радиоактивное излучение.

Промышленное загрязнение окружающей среды и выхлопные газы.

Озон.

Некоторые лекарства и пестициды.

Воспаления, в том числе при ревматоидном артрите.

Сильные физические нагрузки (например, марафон).

По словам Супрун, свободные радикалы следует нейтрализовать, иначе цепные реакции отбора электронов у соседних молекул будут продолжаться вечно, и вести к хроническим болезням или даже раку.а.

"К счастью, в нашем теле и в пище есть вещества, способные "гасить" свободные радикалы - антиоксиданты, то есть "те, что останавливают окисления", - успокаивает Супрун.

При этом она приводит список полезных для "усмирения" свободных радикалов продуктов:

Томаты, морковь, абрикосы, тыква, красный перец - то есть все оранжевое и красное. Этот цвет дают пигменты-каротиноиды. В нашем теле они улавливают свободные радикалы, и становятся витамином А и его производными. Важно употреблять эти овощи и фрукты вместе с жирами (растительным маслом или сметаной) - без них каротиноиды не усваиваются в кишечнике.

Ежевика, малина, смородина, черника, голубика, синий виноград, то есть темные ягоды. В них много флавоноидов. Они эффективно защищают сосуды и нейроны от повреждений свободными радикалами и хронических болезней.

Буряк. В нем есть несколько типов антиоксидантов: фенольные кислоты, витамин С и каротиноиды, и вещество бетаин, участвует в обмене жиров. В честь свеклы (beet) бетаин свое название и получил. Кроме этого, родной нам корнеплод способствует образованию в теле закиси азота NO - соединения, расширяет сосуды и снижает давление. Пейте свекольный сок, квас, и ешьте печеные свекла.

Зелень: шпинат, петрушка, крапива, листовая капуста Кейл, брокколи, зеленый горошек. В них также много каротиноидов, но за зеленым пигментом хлорофиллом их не видно. Все зеленые продукты богатые магнием, витаминами В1 и В9. Они, хоть и не антиоксиданты, но все равно нам нужны.

Скумбрия, сельдь, лосось, форель - источник омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и витаминов А и Д. Они усиливают антиоксидантные возможности организма, особенно после инфарту.

Зеленый чай, кофе, какао. Они содержат различные полифенольные соединения: хлоригенови кислоты, дитерпены, теафлавоны. Они останавливают свободнорадикальные реакции в сосудах и атеросклеротических бляшках.

Масло: подсолнечное, рапсовое, кукурузное, оливковое, даже цельная пальмовое. Они содержат много витамина Е, а он является мощным антиоксидантом. Ешьте масло сырым и не нагревайте его, потому что высокая температура уничтожает антиоксидантные свойства масел и делает их вредными. Если вы все же жарите на масле, добавьте к ней специи, например, орегано. Там также есть антиоксиданты, которые защищают от порчи жиры при нагревании.

Сырые орехи и семена льна, тыквы и подсолнечника. В них вы найдете витамин Е, а в тыквенных семечках - микроэлемент селен. Он входит в состав ферментов, останавливают свободнорадикальные процессы.

Киви, цитрусовые, сладкий перец, облепиха - в них много витамина С. Это - самый известный антиоксидант. Но все хорошо в меру - когда витамина С становится много, он может способствовать образованию камней в почках.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин обратился в суд с требованием отменить решение по отстранению Супрун.

Также мы сообщали, что Порошенко заявил, что у Супрун есть его полная поддержка и гражданство Украины.