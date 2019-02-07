Ульяна Супрун рассказала украинцам, как своими силами избавиться от свободных радикалов
Отстраненная судом от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев избавиться от свободных радикалов, вредящих организму.
По ее словам, свободные радикалы - это "молекулы, которым не повезло".
"В каждой молекуле есть электроны. Чтобы молекула хорошо себя чувствовала, их должно быть четное количество. Когда молекула теряет 1 электрон или имеет 1 лишний - она становится свободным радикалом. Больше всего она нуждается в том, чтобы найти своему электрону пару и поэтому начинает грабить молекулы, в которых все хорошо", - объясняет Супрун.
Таким образом повреждаются оболочки клеток, ДНК, составляющих хрящей. Происходит так называемая свободнорадикальная цепная реакция.
"Она происходит, например, при развитии атеросклероза, старении кожи, воспалении и опухолевом росте. Упрощенно говоря, свободные радикалы это инфаркты, инсульты, морщины и боль в суставах", - пишет Супрун.
Медик перечислила причины, которые могут стать толчком для образования большого количества свободных радикалов::
- Курение. Свободнорадикальные процессы - именно тот механизм, лежащий между курением и болезнями сердца и сосудов.
- Радиоактивное излучение.
- Промышленное загрязнение окружающей среды и выхлопные газы.
- Озон.
- Некоторые лекарства и пестициды.
- Воспаления, в том числе при ревматоидном артрите.
- Сильные физические нагрузки (например, марафон).
По словам Супрун, свободные радикалы следует нейтрализовать, иначе цепные реакции отбора электронов у соседних молекул будут продолжаться вечно, и вести к хроническим болезням или даже раку.а.
"К счастью, в нашем теле и в пище есть вещества, способные "гасить" свободные радикалы - антиоксиданты, то есть "те, что останавливают окисления", - успокаивает Супрун.
При этом она приводит список полезных для "усмирения" свободных радикалов продуктов:
- Томаты, морковь, абрикосы, тыква, красный перец - то есть все оранжевое и красное. Этот цвет дают пигменты-каротиноиды. В нашем теле они улавливают свободные радикалы, и становятся витамином А и его производными. Важно употреблять эти овощи и фрукты вместе с жирами (растительным маслом или сметаной) - без них каротиноиды не усваиваются в кишечнике.
- Ежевика, малина, смородина, черника, голубика, синий виноград, то есть темные ягоды. В них много флавоноидов. Они эффективно защищают сосуды и нейроны от повреждений свободными радикалами и хронических болезней.
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Буряк. В нем есть несколько типов антиоксидантов: фенольные кислоты, витамин С и каротиноиды, и вещество бетаин, участвует в обмене жиров. В честь свеклы (beet) бетаин свое название и получил. Кроме этого, родной нам корнеплод способствует образованию в теле закиси азота NO - соединения, расширяет сосуды и снижает давление. Пейте свекольный сок, квас, и ешьте печеные свекла.
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Зелень: шпинат, петрушка, крапива, листовая капуста Кейл, брокколи, зеленый горошек. В них также много каротиноидов, но за зеленым пигментом хлорофиллом их не видно. Все зеленые продукты богатые магнием, витаминами В1 и В9. Они, хоть и не антиоксиданты, но все равно нам нужны.
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Скумбрия, сельдь, лосось, форель - источник омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и витаминов А и Д. Они усиливают антиоксидантные возможности организма, особенно после инфарту.
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Зеленый чай, кофе, какао. Они содержат различные полифенольные соединения: хлоригенови кислоты, дитерпены, теафлавоны. Они останавливают свободнорадикальные реакции в сосудах и атеросклеротических бляшках.
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Масло: подсолнечное, рапсовое, кукурузное, оливковое, даже цельная пальмовое. Они содержат много витамина Е, а он является мощным антиоксидантом. Ешьте масло сырым и не нагревайте его, потому что высокая температура уничтожает антиоксидантные свойства масел и делает их вредными. Если вы все же жарите на масле, добавьте к ней специи, например, орегано. Там также есть антиоксиданты, которые защищают от порчи жиры при нагревании.
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Сырые орехи и семена льна, тыквы и подсолнечника. В них вы найдете витамин Е, а в тыквенных семечках - микроэлемент селен. Он входит в состав ферментов, останавливают свободнорадикальные процессы.
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Киви, цитрусовые, сладкий перец, облепиха - в них много витамина С. Это - самый известный антиоксидант. Но все хорошо в меру - когда витамина С становится много, он может способствовать образованию камней в почках.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин обратился в суд с требованием отменить решение по отстранению Супрун.
Также мы сообщали, что Порошенко заявил, что у Супрун есть его полная поддержка и гражданство Украины.