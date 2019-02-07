В Оппозиционной платформе - За жизнь раскритиковали переименование Днепропетровской области в "Сичеславскую", согласие на которое сегодня дала Верховная Рада. Об этом говорится в заявлении политической силы.

"Не спрашивая мнения людей, нарушая Конституцию, власти переименовывают церкви, улицы, города и области. Эта власть насильственным путём переименовала Днепропетровскую и Кировоградскую области. Группа депутатов, с уровнем доверия 4% решает за людей в какой стране им жить, по каким улицам ходить, в какой церкви молиться и на каком языке говорить", - говорится в заявлении.

В Оппозиционной платформе - За жизнь констатировали, что переименование городов, сел и областей должно проводиться исключительно по инициативе и волеизъявлению жителей на местных референдумах.

В политсиле также отметили, что такие вопросы должны решаться на местных референдумах, с учетом мнения жителей регионов и пообещали в случае победы на выборах отменить переименования, если с ними не согласны местные жители и вообще отменить закон о декоммунизации, так же как и прочие "антиконституционные законы, принятые этим режимом".

Как сообщала "Страна", Юрий Бойко объяснил, почему "Оппозиционная платформа" голосовала против внесения НАТО в Конституцию.

Отметим, что в Верховной Раде "Блок Петра Порошенко" и "Народный Фронт" отказались переименовывать военкоматы.