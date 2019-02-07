В пятницу, 8 февраля, в Украине ожидается переменно-облачная погода без осадков. Днем практически во всех регионах страны столбик термометра поднимется до отметк 0...+5 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики предупреждают о тумане который накроет все области Украины кроме западных. А на дорогах будет гололедица. Ветер южный (в восточной и южной части - восточный) 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от -4 до -9 градусов, на крайнем западе и юге страны от -1 до -6. Днем прогнозируется около 0, в западных областях от +3 до +7.

В Киеве завтра, 8 февраля, на дорогах местами ожидается гололедица. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью от -5 до -7, днем около 0.

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