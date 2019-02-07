Американская телекомпания Fox объявила о продлении мультипликационного сериала "Симпсоны" на два сезона. Решено выпустить 31 и 32-й. Об этом сообщает Variety.

Ожидается, что к концу 32-го сезона на счету "Симпсонов" будет 713 серий. Таким образом, фильм закрепит статус самого продолжительного сериала в истории американского телевидения, который выходит в прайм-тайм. Первый эпизод "Симпсонов" вышел на экраны 19 апреля 1987 года.

Как сообщала "Страна", мультяшки Симпсоны предсказали сразу двух Нобелевских лауреатов-2016 еще шесть лет назад. Это уже не первое предсказание или совпадение событий сериала "Симпсоны" с реальной жизнью. К примеру, в серии "Волшебник вечнозеленой Америки" в 1998 году Гомер Симпсон почти безошибочно определил массу бозона Хиггса (за аналогичное предсказание в реальной жизни физик Питер Хиггс также был удостоен Нобелевской премии по физике за 2013 год).

"Симпсоны — это самое математическое прайм-тайм шоу за всю историю телевидения. Что, в общем, не удивительно, ведь в команде создателей сериала куча математиков из Гарварда", - сообщил научно-популярный писатель Саймон Сингх.

Отметим, что в Англии полицейские поймали преступников при помощи уловки из "Симпсонов".