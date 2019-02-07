Партия "Сила людей" призвала своего представителя на президентских выборах Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах из-за того, что он не перечислил в 2015 году полученные редакцией "Следствие.Инфо" 15 тысяч евро на нужды армии. Соответствующее заявление обнародовали народные депутаты Украины Остап Еднак и Наталья Веселова, передает "Громадське".

"Сегодня проявились факты, дискредитирующие и компроментующие кандидата от политической партии "Сила людей" в президенты Украины Дмитрия Гнапа с тем, как он распорядился средствами, которые он под взял публичное обязательство выделить на поддержку армии в 2015 году. Мы считаем объяснения кандидата недопустимыми и такими, которые не удовлетворяют нас", - отметил Остап Еднак.

По его словам, такое поведение "не соответствует ценностям и принципап новых стандартов, которую пытается исповедовать "Сила людей".

"Мы призываем Дмитрия Гнапа отозвать свою кандидатуру с должности кандидата в президенты от партии "Сила людей", мы хотим извиниться перед нашими избирателями и сторонниками", - отметил депутат.

Журналистам "Громадського" не удалось связаться с Дмитрием Гнапа для получения комментария - он не отвечал на звонки.

Напомним, 7 февраля выяснилось, что Дмитрий Гнап в 2015 году не перечислил полученные редакцией "Следствие. Инфо" 15 тысяч евро на нужды армии. Деньги редакция получила в рамках премии "Свободная пресса Восточной Европы-2015" за содействие развитию независимой журналистики.

Сам Гнап заявил, что 2000 евро перечислил "роте разведчиков, стоявщих под Артемовском". Еще 3917 евро потратил на текущие расходы проекта "Следствие. Инфо", однако остаток, 9087 евро, Гнап по неизвестным причинам оставил на своем счету и теперь пообещал перечислить на счет "Следствие. Инфо".

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