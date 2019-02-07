В Бердянске (Запорожская область) обрушилось двухэтажное здание на улице Кабельщиков. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает "ПроБердянск".

Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, около 10:00. В этом помещении ранее находилась администрация бывшего завода "Азовкабель".

Фото: pro.berdyansk.biz

По информации местных жителей, долгое время здание простаивало в аварийном состоянии и в нем никто не находился. Раньше в здании находилась администрация завода. В 90-х годах некогда крупнейший производитель кабельной продукции прекратил свое существование.

В данное время на территории бывшего промышленного гиганта находятся несколько мелких предприятий. Администрация завода, которому принадлежит здание, пока не прокомментировала инцидент. Администрация ЧАО ПО "Бердянский Кабельный завод", которая распоряжается этим зданием, ситуацию не комментирует.

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