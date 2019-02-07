Центральная избирательная комиссия зарегистрировала политтехнолога и блогера, самовыдвиженца, руководителя общественной организации "Сучасне місто" Владимира Петрова кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта. Такое решение члены ЦИК приняли в четверг.



Напомним, он является подозреваемым по делу о якобы домогательстве к студентке КПИ Натальи Бурейко. Петров стал сорок вторым кандидатом в президенты. Сейчас он находится под домашним арестом.

Владимир Петров

29 ноября 2018 политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошкао задержали в рамках расследования, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Они фигурируют в деле о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Петрову инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни Варченко, который является гражданским мужем первого заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко. Сам Петров назвал этот инцидент "проплаченной медийной волной". Сейчас Петров находится под домашним арестом.

Напомним, что недавно в Киеве заметили борды с изображением политтехнолога. На них Петров обещает "вернуть украинцам понятия".