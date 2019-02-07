Похитители украинского криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дел об убийстве Дениса Вороненкова и лидера партии "Оплот" Евгения Жилина признались в том, что он мертв. Об этом в четверг, 7 февраля. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам источника издания, поначалу Александр Сошников и Владимир Тайманкин заявляли на допросах, что ничего не знают о судьбе Василенко. Однако недавно задержанные признались, что похищенного уже нет в живых, а также указали примерное место, где спрятано тело.

Поскольку от него избавлялись в темноте в лесистой местности, Сошников и Тайманкин смогли лишь приблизительно сказать, где находится захоронение. Сотрудники правоохранительных органов надеются обнаружить останки Василенко до конца текущей недели.

На допросах задержанные заявили, что похитили Василенко, поскольку тот был должен им деньги за выполненные криминальные задания.

Василенко был похищен 10 января из московского ресторана "Базилик". В помещение ресторана вошла группа мужчин и приказала авторитету следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Мужчина получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.

Во время обысков в квартире авторитета был обнаружен целый арсенал оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Василенко считался влиятельным криминальным авторитетом в Украине, поддерживавшим тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. В Москве он проживал нелегально по паспорту на чужое имя и вел практически подпольный образ жизни.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – Александр Лось – был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

Как сообщала "Страна", суд продлил до начала апреля арест подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова.

Напомним, что следствие не указало "российский след" в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова.