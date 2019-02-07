Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 7 февраля, укрепился до 26,965 грн/$1 с 26,9975 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,95-26,98 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 7 февраля укрепился до 26,9591 грн/$1 с 26,9622 грн/$1.

В свою очередь Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 8 февраля до 26,959350 грн/$1 по сравнению с 27,964088 грн/$1 на 7 февраля 2019г.

100 долларов США - 2695.9350 грн

100 евро - 3058.5383 грн

10 российских рублей - 4.0835 грн

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 февраля составил 334.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $303.6 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам разрешили покупать валюту за счет кредитных средств.

Также мы сообщали, что украинские финансисты рассказали, как долго будет падать доллар и расти гривня.