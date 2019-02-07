Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Напомним, Верховная Рада 334 голосами в четверг утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора. Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Как сообщала "Страна", в ЕС и НАТОуже отреагировали на евроинтеграцию в Конституции Украины призывом продолжать. Мы писали, что Бойко объяснил, почему "Оппозиционная платформа" голосовала против внесения НАТО в Конституцию.