В ходе вечернего заседания 7 февраля в Верховной Раде одобрили проект постановления №10007, в котором призвали НАТО предоставить Украине план действий по членству. "За" проголосовало 243 нардепа.

В обращении к НАТО и Парламентской ассамблее НАТО, а также лидерам и национальным парламентам стран – членов НАТО Верховная Рада констатировала, что "со времени Революции достоинства (Евромайдана - прим. ред.) особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога". Нардепы просят НАТО поддержать высказанное Украиной намерение получить членство в Альянсе.

Изначально проектом постановления предлагалось также призвать "лидеров государств – членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составит план действий по членству Украины в НАТО".

На заседании Рады нардеп от "Батькивщины", заместитель главы комитета по иностранным делам Борис Тарасюк, который представлял проект постановления, предложил другую формулировку этого предложения: "Верховная Рада призывает лидеров государств – членов НАТО одобрить решение, которое будет развивать положения Бухарестского саммита НАТО, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составит план действий по членству Украины в НАТО".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил проект постановления на голосование, при этом не уточнив, будут ли учтены предложенные Тарасюком поправки. Окончательный текст обращения пока не опубликован.

Как сообщала "Страна", Рада проголосовала за внесение в Конституцию курса на ЕС и НАТО. За - 334 голоса. Против голосовала "Оппозиционная платформа".Отметим, что в ЕС и НАТО отреагировали на евроинтеграцию в Конституции Украины призывом продолжать.