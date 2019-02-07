В Тернопольской области пенсионерку обвиняют в незаконном получении более 20 тысяч гривен субсидий. Пожилой женщине инкриминируют мошенничество, правоохранители открыли против нее уголовное производство. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Тернопольской области.

В сообщении говорится, что 67-летняя пенсионерка скрыла сведения о приобретении квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен, которую она купила в Ивано-Франковске.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье мошенничество. Теперь женщине грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее "Страна"писала о том, что срок задолженности по ЖКХ, позволяющий оформить субсидию, уменьшили до месяца.

Также мы сообщали, что Кабмин одобрил старт выплат субсидий наличкой накануне выборов.