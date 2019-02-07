Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко, которого сегодня, 7 февраля, избрали в исполком УЕФА, в то же время, что и проходил конгресс Союза, голосовал на заседании Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте парламента.

Так, 43-й Очередной Конгресс УЕФА проходил в Риме. На нем присутствовал избранный в него Андрей Павелко. Однако в это же время в Киеве проходило заседание Верховной Рады, во время которого Павелко в числе других депутатов от БПП проголосовал за внесение изменений в Конституцию Украины касаемо стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Отметим, что голосовать на заседании парламента по закону депутаты могут только лично.

О том, что Павелко находился на Конгрессе УЕФА свидетельствуют и снимки с мероприятия.

Фото: Трибуна

А о том, что голосовал в Раде, - поименный список голосования за внесение в Конституцию изменений. Очевидно, за коллегу проголосовали другие депутаты, а закон принимался с "кнопкодавством".

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, 7 февраля в Верховной Раде прошло голосование по закреплению в Конституции Украины курса на Евросоюз и НАТО. Решение было принято. "За" проголосовали 334 народных депутата, при необходимых 300 голосах.

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