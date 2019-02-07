Сегодня, 7 февраля, представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко отмечает день рождения. Ее супруг, Генпрокурор Юрий Луценко через Facebook оригинально поздравил ее, используя слово "бляяяяха", которое Ирина произнесла с трибуны Рады.

Луценко рассказал историю знакомства со своей будущей женой. Это случилось в общежитии Львовского Политеха - они всю ночь провели на кухне за разговором, а на утро Ирина Луценко сказала: "Бляяяяха, я думала ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил". "Спустя более 30 лет нам все еще не хватает времени договорить обо всем. Бляяяяха, я люблю мою Ирину", - написал Генпрокурор.

Скриншот: facebook.com/LlutsenkoYuri

Следует отметить, что Ирина Луценко, выступая сегодня в Раде, перепутала текст доклада и, осознав это, сказала "бляяяяха". Луценко также прикрепил этот фрагмент видео к своему поздравлению.