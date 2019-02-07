Национальный банк разрешил покупать валюту онлайн в счет кредитных средств. Об этом говорится в постановлении регулятора № 35 от 6 февраля.

Согласно документу, клиентам разрешили за счет кредитных средств покупать небольшое количество иностранной валюты.

Как сообщает FinClub, эта опция означает, что клиенты могут покупать валюту онлайн не только за счет личных средств на картах, но и за счет кредитного лимита.

Сообщается, что Приватбанк с 7 февраля разрешил покупку валюты за счет кредитного лимита за комиссию в 4% от суммы операции.

Напомним, с 7 февраля в Украине вступили в силу новые правила обмена валют, которые регулирует закон "О валюте и валютных операциях" и восемь постановлений Нацбанка.

Также мы сообщали, что НБУ будет покупать валюту со скоростью $15 миллионов долларов в день, чтобы нарастить резервы.