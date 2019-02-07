В 2018 году в мире были убиты 95 журналистов и работников средств массовой информации. Это в 13 раз больше, чем в 2017 году, говорится в докладе Международной федерации журналистов "В тени насилия: журналисты и СМИ, убитые в 2018 году".

В документе подробно описываются случаи целенаправленных убийств, взрывов бомб или инцидентов с перестрелкой. Больше всего смертей зафиксированы в Йемене, Индии, Мексике, Афганистане и Сирии.

Помимо Ближнего Востока, опасным для журналистов регионом становится и Южная Азия. Увеличение количества убийств происходит в контексте усиливающейся поляризации взглядов по всему миру и ростом опасных националистических и популистских сил во многих странах, а также стигматизации (навешивание "негативных" ярлыков - прим. ред.) журналистов и изданий политиками и врагами свободы СМИ.

В докладе также указывается на повсеместный уровень безнаказанности, который преобладает во всем мире, где 90% убийств журналистов остаются нераскрытыми, поскольку власти часто не проводят достоверных расследований этих преступлений.

"Эти трагические цифры напоминают нам о нашей обязанности действовать и возлагать на правительства ответственность за отсутствие расследования преступлений против журналистов. Нам нужен международный инструмент, чтобы заставить все государства действовать, чтобы остановить убийства журналистов и привести убийц к правосудию. Наш проект Конвенции о безопасности и независимости журналистов и других работников СМИ достиг бы этого", - заявил президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут.

Предложенная Конвенция направлена ​​на устранение основных недостатков международно-правового режима и предоставляет специальный инструмент со спецификой для журналистов. Он призван обеспечить более эффективное осуществление международного права. Это в конечном итоге создаст журналистам более безопасную рабочую среду и дополнительную защиту свободы прессы.

Члены Международной федерации журналистов и ее филиалов встречались с правительствами, лоббировали делегации и миссии в ООН, чтобы заручиться поддержкой проекта Конвенции. Федерация также создала широкую коалицию медийных организаций и профессионалов, которые горячо поддержали эту инициативу и помогли продолжить спор. "Каждый раз, когда убивают журналиста, страдает не только человек, семья, средства массовой информации. Обществу все чаще отказывают в своем праве на свободный поток информации и взглядов журналистов, в тревоге за их жизни. Жизни, которые заглушены оружием убийцы", - добавил Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланджер.

Как сообщала "Страна", глава НСЖУ на конференции в Афинах рассказал о нападениях на журналистов и активистов.

Также в НСЖУ напомнили про слушания об атаках на журналистов, которых в Раде не было уже 9 лет. Организация проведет общественные слушания, посвященные безопасности журналистов.