В четверг, 7 февраля, двое мужчин умерли, пересекая пункты пропуска с неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Первый случай произошел вблизи украинского пункта пропуска "Майорск". 63-летний Василий Дудников с женой прошел пешком около полутора километров от поста "МВД" Горловки. Дойдя до шлагбаума КПВВ "Майорск", он сел в маршрутку, но в ней ему стало плохо. Фельдшер пытался откачать его до приезда "скорой", которая прибыла в течение 15-20 минут, но безрезультатно. Врачи констатировали смерть.

Около 12:00 на сепаратистском пункте пропуска "Александровка" в Донецкой области умер 75-летний профессор Донецкого медуниверситета Юрий Крюк. Он вез через КПВВ больную жену, поэтому не стоял в очереди, а сразу же был пропущен к окну регистрации. Мужчина вышел из машины, но ему стало плохо и он упал, спасти мужчину не удалось.

Напомним, в январе у пункта пропуска в Станице Луганской от сердечного приступа умер мужчина.

Также мы писали, что в подконтрольной "ДНР" Горловке возле офиса ОБСЕ умерла пенсионерка, не дождавшаяся очереди на пункте пропуска.