В МИД России принятие Верховной Радой закона о запрете участия российских наблюдателей на выборах назвали "торжеством демократии". Об этом в четверг, 7 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.



"Это очередной шаг на пути к "истинной демократии" на Украине. Все это прекрасно понимаем", - сказала Захарова на брифинге.



Она отметила, что раздавались призывы "из Брюсселя и даже Вашингтона" по допуску наблюдателей из России.



В свою очередь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента Украины. "Это нарушение существующих норм международного общения, когда какими-то посторонними решениями препятствуют отправлению нормальных международных функций международных организаций, которые призваны организовывать наблюдение за всеми без исключения выборами", - сказал он.

"Звучит это одиозно, нелепо и мы будем по-прежнему настаивать на том, чтобы законные права суверенных государств, которые имеют право на направление своих представителей в наблюдательные миссии, были соблюдены",- добавил дипломат.

Ранее МИД Украины и президент Петр Порошенко заявляли, что российские наблюдатели не будут допущены на президентские выборы в Украине. В свою очередь специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сегодня заявил, что Киев должен допустить наблюдателей из РФ, иначе результаты выборов могут быть поставлены под сомнение.

В свою очередь Россия заявила, что получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.

Однако в украинском МИД представителю Госдепа США ответили, что наблюдатели успешно справятся и без участия России.