В Украине начала действовать новая методика распределения объемов потребленных в здании коммунальных услуг между потребителями. В частности, оплата за разницу между показателями всех индивидуальных счетчиков и общедомовым счетчиком воды будет распределена между всеми жильцами многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Согласно новой методике, утвержденной приказом Минрегиона в соответствии с требованиями закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", все жители многоквартирного дома как владельцы целостного имущественного комплекса должны будут заплатить за весь объем воды, которую употребил их дом.

"Среди основных принципов, которые применяет методика, - принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков", - говорится в сообщении.

Таким образом, в домах, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления. Для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, у которых нет счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

Отмечается, что для каждого дома устанавливается свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей общедомового счетчика и распределяется между потребителями. О расчетной дате в каждом доме "Киевводоканал" сообщит всем потребителям путем размещения объявлений на домах и в квитанциях на оплату. Ежемесячно в указанный день представитель "Киевводоканала" будет снимать показатели общедомового счетчика. Участвовать в этом процессе сможет каждый из жильцов.

В "Киевводоканале" также отметили, что может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды. В соответствии с утвержденной методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату, наиболее приближенную к расчетной).

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