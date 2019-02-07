На заседании Верховной Рады в четверг, 7 февраля, нардепы проголосовали за принятие в первом чтении и в целом законопроекта №9508, предусматривающего создание Единого государственного реестра ветеранов войны. Об этом пишет 112.ua.

Этим документом предлагается внести изменения в закон "О статусе ветеранов войны". Новый реестр, по мнению депутатов, необходим, чтобы вести учет ветеранов, а также в соответствии с законом предоставлять им льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов. Ответственным за него будет Министерство по делам ветеранов. Предполагается, что информация из реестра будет конфиденциальной.

Теперь Кабмин должен определить порядок создания, ведения, доступа к данным Реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных о физических лицах для внесения в Реестр.

Напомним, госсекретарем Министерства по делам ветеранов стала помощница сына Порошенко.

Также мы писали, что при Министерстве по делам ветеранов создадут Общественный совет. Ждут документы от кандидатов.