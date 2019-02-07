В ЕС и НАТО заявили про "признание евроатлантических стремлений Украины" и подчеркнули необходимость "продвижения на пути реформ". Так в Брюсселе отреагировали на голосование в Раде о закреплении в Конституции Украины намерения вступить в эти организации.

Об этом речь идет в комментариях, предоставленных в четверг, 7 февраля, агентству "Интерфакс-Украина" в ЕС и НАТО.

"Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в свою Конституцию и определять свои стратегические цели. Как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Украине продвижение реформ и процесс сближения способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС", - заявил пресс-секретарь ЕС.

При этом он напомнил, что именно эти положения были подтверждены на саммите, который состоялся 9 июля 2018 года. "С этой целью мы сосредоточены на полном выполнении Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли с тем, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон", - подчеркнул пресс-секретарь.

В свою очередь представитель НАТО констатировал, что союзники признают стремление Украины вступить в Альянс, а солидарность НАТО с Украиной является "непоколебимой". "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе", - заявил он.

"Страна" разбиралась в главных последствиях появления НАТО и ЕС в Конституции Украины. Подавать стремление войти в Альянс и Евросоюз Банковая будет так, будто Украина туда уже вступила. С расчетом, что непритязательный избиратель не станет копаться в деталях. В соцсетях также обсуждают закрепление НАТО и ЕС в конституции.

Напомним, кто голосовал "за" и "против" изменений в Конституцию по НАТО.