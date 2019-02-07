Днем в четверг, 7 февраля, в Киеве у станции метро "Академгородок" двое вооруженных мужчин попытались ограбить жителя столицы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около 14:20. В отделение банка ПУМБ возле станции метро забежал мужчина. Он кричал, что за ним гонятся неизвестные. Выяснилось, что потерпевший продавал свою машину Audi Q7, а двое, которые назвались покупателями, принесли на встречу оружие. Они попытались завладеть автомобилем, но им это не удалось.

Хозяину авто удалось сбежать и позвать на помощь. На место происшествия прибыла полиция.

Скриншот: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, появилось видео, как евробляхер подрезал троллейбус в Киеве, но пострадал сам.

Также мы писали, что киевлянин за полтора года по поддельным документам обменял в банках столицы 7,3 миллиона долларов.