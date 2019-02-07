В Министерстве иностранных дел Франции заявили об отзыве своего посла из Италии "для консультаций". Об этом сообщается на сайте французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции заявили, что в течение последних нескольких месяцев "Франция подвергалась неоднократным обвинениям и необоснованным нападкам со стороны Италии". Как подчеркнули в МИД, все эти действия ставят под сомнение намерения итальянского правительства относительно Франции.

В конце января в эфире одной из радиостанций Сальвини выразил надежду, что французы на предстоящих выборах в Европарламент проголосуют против партии президента Франции Эммануэля Макрона. Затем глава итальянского МВД пожелал французам "освободиться от ужасного президента", с критикой которого он выступает на постоянной основе. Также Сальвини обвинил Макрона в намеренной дестабилизации ситуации в Ливии.

"Последнее вмешательство является очередной и недопустимой провокацией. Подобное нарушает уважение к демократическому выбору, сделанному дружелюбным и союзным народом", - отметили в министерстве.

Как сообщала "Страна", премьер Италии Джузеппе Конти считает идею Трампа о возвращении России в G8 "абсолютно резонной". В Италии также считают, что диалог между Вашингтоном и Москвой имеет фундаментальное значение для достижения глобальной стабильности и безопасности, Рим и сам заинтересован в таком диалоге.

Также в правительстве Италии заявили, что Украина разжигает "религиозную войну".