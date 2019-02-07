Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании 7 февраля единогласно признал наличие в эфире телеканала NewsОne призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, а также разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Уточняется, что указанные нарушения были якобы зафиксированы 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим Нацсовет применил к компании санкцию "взыскание штрафа" в размере 25% суммы лицензионного сбора. Для этого вещателя штраф составляет 96 530,25 грн.

Отмечаетается, что такое решение принято после внеплановой проверки телеканала, которая подтвердила нарушения норм законодательства. "В частности, язык вражды был зафиксирован в выступлениях гостей и ведущих программ NewsОne Е. Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, А. Лесика, М. Добкина, Д. Спивака", - утверждают в Нацсовете.

Также в Национальный совет получил письмо от СБУ, в котором обращается внимание на отдельные программы, где якобы звучали высказывания, содержащие признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

"По мнению этого государственного органа, призванного защищать национальную безопасность государства, в эфирах информационно-аналитических программ телеканала NewsОne систематически используются клише русской пропаганды, вроде: "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир НЕ признает Россию агрессором" и другие. Эти клише в контексте, направленном на инспирацию деструктивных настроений в украинском обществе, производят формирование искаженного представления о событиях в Украине, прежде всего связанных с российской агрессией", - говорится в сообщении.

Также Нацрада уточняет, что анализ текста высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Национального совета, показал, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности, актуальных по состоянию на август - сентябрь 2018: отрицание присутствия российских войск на территории Украины, оправдания действий страны-агрессора, направленных против территориальной целостности Украины, формирование представления зрителей об Украине как субъекте агрессии против частей и собственной территории, диффамация лиц, принимавших участие в антитеррористической операции или участвующих в операции Объединенных сил, формирования ложного, искаженного представления о идеологической направленности деятельности (фашизм и национал-социализм) руководства Украины и части населения страны.

"В высказываниях используется соответствующая лексика: "уничтожение народа Украины", "мир НЕ признает, что они агрессоры", "индульгенциях на убийство", "главный агрессор на Печерске холмах", "братоубийственная война" (является приближенной по содержанию к словосочетанию "гражданская война")",- говорится в сообщении.

Уточняется, что вещатель в месячный срок должен уплатить в государственный бюджет штраф в 96 тысяч 530 грн 25 копеек.

Национальный совет своим распоряжением также обязывает вещателя в течение двух недель привести деятельность в соответствие с законодательными требованиями. В случае невыполнения лицензиатом этого решения регулятор может применить к нему санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины.

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