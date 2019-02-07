Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, за которое проголосовали нардепы на заседании Рады 7 февраля. Свою реплику он оставил на странице в Facebook.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц... И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите", - написал Борис Филатов.

Скриншот: Facebook/ Borys Filatov

Напомним, на заседании Верховной Рады 7 февраля за депутатский проект закона (№9310-1), инициированный внефракционным нардепом Андреем Денисенко и предусматривающий переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, проголосовали 240 парламентариев. Парламент отправил в Конституционный суд для получения выводов данный проект закона.

Также мы писали, что Ирина Луценко в Раде стала докладывать о российских наблюдателях вместо переименования Днепропетровской области.