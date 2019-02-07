Во второй игровой день международного теннисного Кубка Федераций сборная Украины сыграла с командой Болгарии. Судьбу победителя определили в парном разряде.

Первой от Украины на корт вышла Марта Костюк. Наша 16-летняя спортсменка с трудом, но выиграла матч в двух сетах. Затем между собой сошлись Катерина Козлова и Виктория Томова и в этот раз уже представительница Болгарии оказалась сильнее.

Судьба матча решалась в парном разряде, где Марта Костюк и Надежда Киченюк играли с Томовой и Шинниковой. Первый сет украинки выиграли "всухую". Во втором Виктория и Изабелла попытались навязать борьбу, довели сет до тай-брейке, в котором проиграли 0:7.

В первый соревновательный день украинки уступили Швеции (1:2) и права на ошибку больше не имели, а вот болгарки подходили к противостоянию с нашими соотечественницами в хорошем настроении, неожиданно обыграв накануне Эстонию (2:1).

В пятницу, 8 февраля, нашу сборную ждет третий матч Кубка Федераций против Эстонии.

Видео: youtube.com/Tennis Ukraine

Турнирное положение после второго тура:

Швеция - 2 (4:2) Украина - 1 (3:3) Болгария - 1 (3:3) Эстония - 0 (2:4)

Чтобы занять первое место, в заключительном туре нашей сборной необходимо побеждать Эстонию и надеяться на победу Болгарии над Швецией, что крайне маловероятно.

Напомним, что Даяна Ястремская принесла Украине первую победу в Кубке Федераций.

Ранее стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины в Кубке Федераций