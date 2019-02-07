Сборная Украины по теннису выиграла у Болгарии в Кубке Федераций и без Свитолиной
Во второй игровой день международного теннисного Кубка Федераций сборная Украины сыграла с командой Болгарии. Судьбу победителя определили в парном разряде.
Первой от Украины на корт вышла Марта Костюк. Наша 16-летняя спортсменка с трудом, но выиграла матч в двух сетах. Затем между собой сошлись Катерина Козлова и Виктория Томова и в этот раз уже представительница Болгарии оказалась сильнее.
Судьба матча решалась в парном разряде, где Марта Костюк и Надежда Киченюк играли с Томовой и Шинниковой. Первый сет украинки выиграли "всухую". Во втором Виктория и Изабелла попытались навязать борьбу, довели сет до тай-брейке, в котором проиграли 0:7.
В первый соревновательный день украинки уступили Швеции (1:2) и права на ошибку больше не имели, а вот болгарки подходили к противостоянию с нашими соотечественницами в хорошем настроении, неожиданно обыграв накануне Эстонию (2:1).
В пятницу, 8 февраля, нашу сборную ждет третий матч Кубка Федераций против Эстонии.
Видео: youtube.com/Tennis Ukraine
Турнирное положение после второго тура:
- Швеция - 2 (4:2)
- Украина - 1 (3:3)
- Болгария - 1 (3:3)
- Эстония - 0 (2:4)
Чтобы занять первое место, в заключительном туре нашей сборной необходимо побеждать Эстонию и надеяться на победу Болгарии над Швецией, что крайне маловероятно.
Напомним, что Даяна Ястремская принесла Украине первую победу в Кубке Федераций.
Ранее стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины в Кубке Федераций