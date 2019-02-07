Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), полученных от коррупционных и других преступлений, вернуть КВЦ "Парковый" (так называемую вертолетную площадку Януковича) в пользование юридическому владельцу. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Уточняется, что решение было принято судом 6 февраля. Подчеркивается, что арест имущества с запретом его отчуждения суд не отменил.

"Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

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