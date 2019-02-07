Секретарь СНБО Александр Турчинов поучаствовал в акции Всеукраинского создания рукописной Библии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что акция была инициирована Украинским библейским обществом и приурочена к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины: в течение 2018 года, который был объявлен годом Слова Божьего, украинцы переписывали Библию. Финальный этап стартовал в Верховной Раде в конце декабря 2018 года.

"Эта инициатива очень важна, ведь Библия - главное достояние человечества. Символично, что украинцы из разных уголков нашего государства будут объединены Словом, которое несет Правду и Любовь", - написал Александр Турчинов.

Скриншот, фото: Facebook/ Олександр Турчинов

Напомним, на острове в Индийском океане туземцы убили американца, который приехал к ним проповедовать Библию.

Также мы писали, что археологи считают, что город, который в Библии назвали Содомом, уничтожил астероид.