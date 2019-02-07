Обвиняемый экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров в течение трех лет скрывал 300 тысяч долларов, которые размещены на его банковском счете в Великобритании. Об этом во время судебного заседания заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов, передает "Следствие. Инфо".

"Счет открыт в финансовом учреждении Королевства Великобритании и Северной Ирландии и принадлежит обвиняемому в течение последних трех лет", - сказал прокурор.

Сейчас в Великобритании продолжается судебный процесс по этому счету, и местные правоохранители просили заблокировать эти деньги.

По словам прокурора, Насиров об этом узнал и указал 300 тысяч долларов на британском счете в своей декларации кандидата в президенты Украины, которую подал 16 января 2019. "При этом в декларации перед увольнением, как и во всех предыдущих декларациях, Насиров не указывал эти активы", - уточнил прокурор.

Издание проанализировало декларации Насирова: в декларации кандидата в президенты указано 297 000 долларов на счету в финансовом учреждении Interactive Brokers. В то же время в предыдущих декларациях эти активы не указываются. Сторона обвинения попросила суд арестовать эти 300 000 долларов на счету.

В свою очередь, адвокаты Насирова обратились к суду с просьбой отложить рассмотрение ходатайства об аресте средств их подзащитного. "У нас не было достаточно времени, чтобы подготовиться к ходатайству", - сказал адвокат Насирова Александр Лысак.

Судьи отложили рассмотрение вопроса до следующего заседания, которое состоится 14 февраля. После заседания суда Роман Насиров прокомментировал информацию о счете в британском банке. "Я этот счет не декларировал, потому что там не доллары, а другие активы. А какие - узнаете позже", - сказал Насиров.

Ранее "Страна" писала о том, что Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову выезжать из Киева и области.

Также мы сообщали, что Супрун отстранил от должности судья Каракашьян, ранее восстановивший в должности Насирова.