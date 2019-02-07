Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ошибся, причислив убитых полицейских к Небесной сотне и попросил за это прощение. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает 7 февраля УНИАН.

"Сейчас в этих словах ищут очередную "зраду" - хочу сказать, что, наверное, я одно слово неправильно произнес. Речь идет о том, что, кроме погибших из Небесной сотни, я прямо скажу, наших майдановцев, погибли также около 20 милиционеров", - сказал он.

Луценко принес извинения тем, кого задели его слова. "Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно, наверное, кого-то оскорбило. Если это действительно задело души, сердца всех, кто это слышал, я прошу прощения", - добавил генпрокурор.

Вызвавшее возмущение высказывание генпрокурор сделал накануне на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Луценко говорил о данных экспертизы, которые установили связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане, и причислил застреленных на Майдане во время Революции достоинства полицейских к Небесной сотне. "Подчеркиваю, речь идет о все сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И одни, и другие - жертвы", - сказал Луценко. Позже семьи погибших активистов Революции достоинства заявили, что требуют от генерального прокурора извиниться за заявление о зачислении к Героям Небесной сотни застреленных силовиков.

Ранее "Страна" сообщала, что Юрий Луценко на корпоративе БПП предложил выпить за то, чтоб Украина взлетела.

Также мы писали о том, что Горбатюк объяснил генпрокурору Луценко, что следствие по убийствам на Майдане еще не закончено.