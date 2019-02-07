Православная церковь Чехии и Словакии не признает Православную церковь Украины и считает ее главу Епифания самозванцем. Об этом со ссылкой на митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава пишет пресс-служба РПЦ.

"На самом деле Православная Церковь Украины существует веками – от времен равноапостольного Владимира и княгини Ольги, со дня крещения в Днепре, и у нее есть Предстоятель – это Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", - сказал митрополит Ростислав.

Комментируя интронизацию Епифания, он добавил, что те высокопоставленные иерархи, которые "сочли ни за что то, что было подтверждено веками", провозгласили вместо канонического митрополита "этого самозванца". "Мы прибыли в пределы Русской Православной Церкви не как сторонники какой-нибудь партии – мы прибыли поддержать канонический статус Блаженнейшего митрополита Онуфрия...", - резюмировал Ростислав.

Напомним, ранее глава Сербской православной церкви патриарх Ириней заявил, что не признает ПЦУ, поэтому представители этой церкви не посетили интронизацию Епифания.

Также мы писали, что в Болгарской церкви произошел раскол из-за признания ПЦУ. Часть митрополитов потребовали объявить Варфоломея еретиком.