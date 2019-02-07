В Полтавской области сотрудники СБУ и полиции изъяли крупнейшую партию наркотика метадона в истории Украины. Изъято более двадцати килограммов непосредственно метадона, триста килограммов прекурсоров и почти пятьдесят литров жидкого метадонового концентрата.

Организатор группировки и двое ее участников задержаны. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию."Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более тридцати пяти миллионов гривен. В помещении также обнаружено лабораторное оборудование для изготовления наркотика.

Видео: youtube.com/Служба безпеки України

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали вооруженных наркодельцов. Для фиксации преступной деятельности организованной группы правоохранители провели 13 оперативных закупок.

Напомним, что в Харькове задержали наркодилеров с метадоном на 270 тысяч гривен.