Сегодня Верховная Рада начала переименовывать Днепропетровскую область. По задумке 240 нардепов, проголосовавших за отправку законопроекта в Конституционный суд, она теперь должна называться "Сичеславской".

Менять имя области сложнее, чем города или поселка. Тут нужно переписывать Конституцию. Если КС одобрит проект изменений, они должны будут пройти первое чтение. А затем (на следующей сессии, то есть, в данном случае, не раньше осени) еще и второе. Причем голосовать за окончательную версию закона должны минимум 300 нардепов. Поэтому совсем не факт, что странноватое название переместится из голов декоммунизаторов на карту Украины.

Ведь кворум в три сотни штыков собрать будет нелегко.

Тем более, что подавляющее днепровской элиты - включая мэра города Филатова - уже высказались против. А на повестке дня есть и менее спорные названия, которые, собственно, и проталкивала сегодня президентская политическая сила.

"Страна" разбиралась в том, что в итоге ждет Днепропетровскую область.

История названия области

Во времена Российской Империи территория Днепропетровщины входила в состав Екатеринославской губернии (от первого названия нынешнего Днепра – Екатеринослав).

При СССР была образована Днепропетровская область, с одновременным переименованием главного ее города в Днепропетровск. Причем тогда ее "владения" заметно отличалась от нынешних – в нее также входили территории современной Запорожской области, северной части Херсонской области и восточной части Донецкой области. Позже их отделили.

После распада Союза в 1991 году область сохранила свое название, и речи о ее переименовании не шло - до принятия закона о декоммунизации в марте 2015 года.

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" предписывал избавиться от памятников и названий, которые ассоциируются с советским режимом.

Область носит имя (точнее фамилию) большевика и руководителя УССР Григория Петровского, которого считают одним из организаторов Голодомора. Поэтому Днепропетровск в мае 2016 года переименовали в Днепр.

А вот название области оставалось неизменным до нынешнего времени - из-за проблем с процедурой - надо менять Конституцию.

Самым простым решением было бы переназвать регион по аналогии с его столицей - Днепровская область.

Но Институт нацпамяти Владимира Вятровича настоял на более экзотическом варианте.

Откуда взялось название "Сичеславская область"

27 апреля 2018 года более 150 нардепов внесли в Раду законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области.

"Предложенное название области - Сичеславская - соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторически географические и социально-культурные особенности края", - говорилось в документе.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подробно объяснял, почему выбрано именно это название:

"Это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории - истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было 5 из 8 сечей украинского казачества. Соответственно, это объясняет, почему именно эту область мы переименовываем на Сичеславскую. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось относительно теперешнего города Днепра в годы украинской революции 1917-1921 годах. Элементом герба нынешней Днепропетровской области есть казачество. Мы считаем, что название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона".

То есть, Вятрович предложил апеллировать не к географии (Днепр) и не к историческому появлению Екатеринославской губернии - а к "доисторическим" временам запорожского казачества. При котором собственно ни города, ни области не было.

Еще один аргумент Вятровича - это прецедент УНР, которая именовала Екатеринослав "Сичеславом". При этом мнения жителей области Институт национальной памяти спросить не рекомендовал.

Всё это, а еще крайне плохое звучание слова "Сичеславский", неизменно вызывало проблемы с переименованием.

Попытки переименования

Переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую получилось не сразу.

Так, голосование в ноябре 2018 года по внесенному еще в мае законопроекту было провалено. Тогда депутаты голосовали за переименование двух областей – Днепропетровской в Сичеславскую и Кировоградской в Кропивницкую. Смену названия последней депутаты одобрили, а вот на Днепропетровскую голосов не хватило.

На следующий же день законопроект о переименовании области внес президент Порошенко. Он предложил сделать область Днепровской. "Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского", - написал он в Фейсбуке.

23 ноября был внесен еще один законопроект о переименовании области. Снова в Сичеславскую. Инициатором проекта №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" выступил внефракционный нардеп Андрей Денисенко при поддержке более ста народных избранников, среди которых представители фракций "Народного фронта", "Батькивщины", Радикальной партии, БПП, "Самопомочи", группы "Воля народа" и Дмитрий Ярош.

Таким образом, в Раде оказалось два предложения о переименовании Днепропетровской области: Сичеславская – от группы депутатов, и Днепровская – от Порошенко. Рада в итоге поддержала первый вариант количеством в 240 депутатов. А президентский проект прокатила.

Так станет ли область Сичеславской?

Переименования областей и городов влекут за собой изменения в Конституцию, поэтому процедура голосования по ним особая. И довольно сложная.

Голосование идет сначала за направление законопроекта в Конституционный суд, который выдает свое заключение. После этого должно пройти еще два слушания.

Причем для окончательного переименования нужно собрать 300 голосов депутатской поддержки. Только после этого область обретет новое название официально.

Сложность этого пути пока ставит большие сомнения на пути переименования.

Во-первых, Днепр в лице своего мэра Бориса Филатова уже высказался против.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите", - написал в Facebook Филатов.

С одной стороны Филатов когда-то "проглотил" переименование Днепропетровска - хотя накануне выступал против этого. С другой - тогда на носу еще не было выборов. В этом контексте угрозы мэра "политическим самоубийцам" звучат в ином свете.

В разгар избирательной кампании переименование региона самым непопулярным именем может снизить рейтинги главного кандидата от власти - Петра Порошенко. Последний, кстати, как раз и пытался отмежеваться от явно скандального "Сичеслава", внеся более нейтральное название.

Собственно, незаинтересованность Банковой в таком переименовании и может поставить крест на проекте еще на ранних этапах его согласования и принятия.

К слову, главный инициатор "сичеславского" переименования нардеп Денисенко и кандидат в президенты от партии УКРОП Александр Шевченко записали даже специальное обращение, в котором обвинили Порошенко и Филатова в саботаже процесса.

Но не только это делает "Сичеславскую" область проблематичной. В сети поднялась волна против переименования. Против него - в основном сами жители области. А за - люди, как правило, не имеющие к региону никакого отношения.

Что пишут соцсети

"240 не-Днепропетровцев за Сичеславскую" - иронично написал депутат Шевченковского райсовета от Оппозиционного Блока Сергей Хрущ.

"Таки переименовали. В самый нелепый вариант. Вот когда город переименовывали, мне было больно и обидно, теперь уже как-то плевать. Потому что пути всего два: или придут те, кто окончательно похоронят страну, или те, кто начнет исправлять и это тоже исправят.

Поэтому можно не заморачиваться", - сообщил журналист из Днепра Денис Гороховский.

Позже блогер поправился, что область пока не переименовали - а только запустили процесс.

Тем не менее, "Сичеславкая" область активно не нравится днепропетровцам.

"Давно хотел сказать. Название Сичеславская, самое дремучее и убогое, что можно придумать. Нужно не просто не любить, а совершенно не чувствовать и не понимать свой Город, чтобы желать нацепить на него это псевдоархаичное клеймо", - за пару дней до решения депутатов написал бизнесмен из Днепра Макс Бужанский.

"Вы того, осторожнее. Один прорыв канализации и Сичеслав станет Сечеславом", - предупредил журналист Алексей Кафтан.

"Надо было переименовать Днепропетровскую область в область Европейского Союза. Тогда в Брюсселе точно не отвертятся", - посоветовал журналист Владимир Полуев.

"БЛ***..., с сегодняшнего дня это не матюк, на законодательном уровне", - отреагировал депутат горсовета Кривого Рога (Днепропетровская область) Николай Колесник.

Журнались Вадим Фолькер шутит: "Вы сколько угодно можете ругать президента, Кабмин и парламент, НО.... Факт остается фактом.

Всего пол часа как Днепропетровская область стала Сичеславской, а минимальная зарплата учителей и врачей в области повысилась до 3700 евро.

Как вам это зрадофилы?"