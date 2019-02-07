В 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков своими приказами наградил 588 человек ведомственным знаком отличия "Огнестрельное оружие". Об этом говорится в ответе МВД на запрос Украинских новостей.

При этом, согласно документу, лишь 389 награжденных являются военнослужащими, полицейскими и сотрудниками МВД. Кем являются еще 199 человек, которые не относятся ни к военнослужащим, ни к сотрудникам МВД, в ответе не уточняется. "У Министерства внутренних дел Украины отсутствуют правовые основания для предоставления списка награжденных лиц", - говорится в ответе.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что за 2014-2017 годы вручил 2,2 тыс. единиц наградного огнестрельного оружия. По подсчетам СМИ, около 50% наградного оружия получили гражданские лица – политики, бизнесмены и другие лица, часто – в качестве подарков к дням рождения. Были зафиксированы случаи, когда под видом пистолетов Аваков вручал как наградное оружие штурмовые винтовки и пулеметы.

Ранее "Страна" сообщала, что суд обязал восстановить исполнение решения о раскрытии лиц, которых Аваков наградил оружием.

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