За последнее время сразу двое украинцев стали жертвами глыб льда, которые из-за резкого потепления после морозов тают и падают с крыш.

Так, в среду, 6 февраля, смертельный инцидент случился в Полтаве. Около 12:00 на улице Гребенки на 83-летнего мужчину упал лед с крыши дома, сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Полтавской области.

"Скорая" доставила пенсионера в больницу. Ему поставили диагноз - открытая черепно-мозговая травма. В медучреждении мужчина умер. Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

В четверг, 7 февраля, в Конотопе сумской области умер 28-летний мужчина, на которого 3 февраля с крыши четырехэтажки упала ледяная глыба, пишет УНИАН.

При этом лед упал не только на мужчину, но и на его жену. Четверо суток медики боролись за жизнь мужчины, спасти его не удалось. А состояние его супруги после операции улучшилось. Супруги, у которых есть 10-летний сын, были переселенцами из города Мариуполь.

Правоохранители по факту данного инцидента расследуют уголовное дело по статье "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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Напомним, 2 февраля в Полтаве на маленькую девочку упала большая ледяная глыба.

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