В Кабмине уменьшили с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате ЖКХ, при которой разрешено назначение субсидий. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению Кабмина №62 от 6 февраля, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период) если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом.

При этом отказ в предоставлении субсидии применяется в случае, если общая сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен - прим. ред.) на день обращения за назначением жилищной субсидии.

В то же время подчеркивается, что данная норма не будет применяться при назначении субсидий на следующий период, если Минсоцполитики не обеспечило их финансирование (в том числе в наличной форме).

Кроме того, постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018/19 года на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после представления нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.

Как сообщала "Страна", с 1 января 2019 года семья с ребенком не старше трех лет сможет получать от государства 1626 гривен ежемесячно на оплату услуг няни. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, в государственном бюджете на данные цели заложено 500 млн грн.

Напомним, что с февраля киевлян обязали платить за весь объем воды, которую употребил их дом.