На Закарпатье представили копию Томоса об автокефалии Украинской церкви, сделанную специально для этого региона. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает Укринформ.

"Копия Томоса, которую мы сегодня презентуем в атриуме Закарпатской ОГА, была сделана по моей личной просьбе в Киеве. Дело в том, что Закарпатье - отдаленный регион от Киева, и не каждый закарпатский верующий может себе позволить пойти в Малую Софию посмотреть на оригинал Томоса, который сейчас там находится постоянно", - отметил епископ Варсонофий.

Поэтому, по словам владыки, копию Томоса представили общественности в облгосадминистрации, а дальше ее повезут в каждый приход Закарпатской епархии ПЦУ. В то же время в крае ожидают также оригинал документа. По словам епископа, закарпатцы надеются, что Томос допутешествует и к ним.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины главе ПЦУ Епифанию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Антарктиде часовня может перейти из УПЦ в ПЦУ вопреки тексту Томоса. Также мы писали о том, что патриарх Антиохийский призвал поместные Церкви "возвысить голос против беззакония Константинополя".