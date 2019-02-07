В Нацсовете по телевидению и радиовещанию решили приостановить трансляцию телеканала "Наше любимое кино" в Украине. Он показывает советские и российские фильмы. Соответствующее решение принято на заседании регулятора в четверг, 7 февраля.

"Предложено принять решение об ограничении трансляции телеканала "Наше любимое кино" на шесть месяцев, выполнить норму закона, привести деятельность канала в порядок", - заявил перед голосованием глава Нацсовета Юрий Артеменко.

По словам членов Нацсовета, телеканал демонстрировал русскоязычные фильмы с участием российских актеров, включенных в "черный список" деятелей культуры в Украине. В свою очередь представитель телеканала в ходе заседания просил не ограничивать трансляцию или отсрочить принятие такого решения. Однако Нацсовет принял решение об ограничении деятельности канала единогласно. Стороны выразили готовность решать возникший спор в судебном порядке.

С 2014 года в течение четырех лет приняты ряд законов, запрещающих трансляцию некоторых фильмов, ввоз на территорию страны книг "антиукраинского содержания", а также создан черный список российских деятелей культуры. На данный момент в списке более 140 человек, и он постоянно пополняется.

Видео: youtube.com/Національна Рада

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Напомним, что в Украине с нового года значительно подорожало кабельное ТВ.