На сессии Житомирского облсовета произошла стычка между депутатами и активистами, которые требовали привлечь к уголовной ответственности депутата облсовета Дмитрия Кропачева за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом, пишет "Укринформ".

Отмечается, что около 20 активистов требовали наказать Кропачева. А когда депутаты потребовали начать рассмотрение вопросов повестки дня и вывести из сессионного зала активистов, те применили физическую силу. В частности, подрались с депутатом от Радикальной партии Виталием Витусевичем.

В работе сессии объявили 20-минутный перерыв. Правоохранители вытеснили активистов. Они проводят пикет под стенами облсовета.

Напомним, ДТП, о котором и дет речь, произошло в ноябре 2018 года. Депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачев за рулем автомобиля Toyota Highlander насмерть сбил 60 летнюю женщину-пешехода.

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