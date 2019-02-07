В Риме, 7 февраля, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко избран в исполком УЕФА. За его кандидатуру проголосовали на 43-м конгрессе УЕФА. Об этом сообщает УП.

В голосовании за членов исполкома УЕФА, на конгрессе в Риме 7 февраля, участвовали 55 представителей футбольных ассоциаций стран-членов УЕФА. Новые члены исполкома избирались на 4-летний срок до 2023 года.

Кроме главы ФФУ, места в исполкоме УЕФА получили: Ардуэн Флоранс (Франция), Гомеш Фернанду (Португалия), Дука Арманд (Албания), Меллер-Кристенсен Йеспер (Дания), Рубиалес Луис (Испания), Чаньи Шандор (Венгрия), Шукер Давор (Хорватия). Среди 9 кандидатов Павелко показал седьмой результат с 27 голосами.

Минувшие 12 лет Украину в исполкоме УЕФА представлял Григорий Суркис. В нынешних выборах в исполком УЕФА Суркис не смог выставить свою кандидатуру, а также потерял и должность вице-президента УЕФА.

Фото: twitter.com/Footboom

Видео: facebook.com/uefa

Как сообщала "Страна", Шахтер предлагает болельщику-победителю аукциона стать частью команды в ответке с Айнтрахтом. Матч Лиги Европы пройдет во Франкфурте 21 февраля.

Напомним, что Украина победила в своей группе Лиги Наций и вышла в элиту европейских сборных.