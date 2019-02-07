Екатеринбург, Барнаул, Томск, Омск, Курган и другие города Сибирского региона России подключаются к #дубакчеллендж - флешмобу в Instagram, посвященному зимним морозам.

В Сибири начало февраля 2019 года выдалось холодным, что, впрочем, неудивительно для региона. Столбики термометров опустились ниже -30 градусов. Местами морозы достигают -35 градусов.

Жители областей, где настали такие холода, выкладывают фотографии и видеозаписи эксперимента, который можно провести с кипятком на морозе. Горячую воду разливают прямо в воздух, из-за резкого перепада температур образуется снег. Свои материалы с результатами такого эксперимента сибиряки подписывают в Instagram #дубакчеллендж.

Напомним, в конце января, когда в некоторые штаты США пришли аномальные для средней полосы морозы, американцы также развлекались подобным образом, выкладывая видео в социальных сетях.

Фото: Instagram/ taxa_az

Фото: Instagram/ ammosovtar_321222

Фото: Instagram/ moysvb





Фото: Instagram/ maksimshtogrin

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danil Patlin (@danilpatlin) 7 Фев 2019 в 2:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulius (@sutupov) 7 Фев 2019 в 2:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heart FM (Барнаул) (@ruheartfm) 7 Фев 2019 в 3:57 PST