Жители Сибири запустили эффектный #дубакчеллендж в Instagram. Фото и видео
Екатеринбург, Барнаул, Томск, Омск, Курган и другие города Сибирского региона России подключаются к #дубакчеллендж - флешмобу в Instagram, посвященному зимним морозам.
В Сибири начало февраля 2019 года выдалось холодным, что, впрочем, неудивительно для региона. Столбики термометров опустились ниже -30 градусов. Местами морозы достигают -35 градусов.
Жители областей, где настали такие холода, выкладывают фотографии и видеозаписи эксперимента, который можно провести с кипятком на морозе. Горячую воду разливают прямо в воздух, из-за резкого перепада температур образуется снег. Свои материалы с результатами такого эксперимента сибиряки подписывают в Instagram #дубакчеллендж.
Напомним, в конце января, когда в некоторые штаты США пришли аномальные для средней полосы морозы, американцы также развлекались подобным образом, выкладывая видео в социальных сетях.
Фото: Instagram/ taxa_az
Фото: Instagram/ ammosovtar_321222
Фото: Instagram/ moysvb
Фото: Instagram/ maksimshtogrin
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На #Урал пришли 30-градусные #морозы - время экспериментов! #кипятокнаморозе