Верховная Рада приняла законопроект о запрете гражданам России участвовать в качестве наблюдателей в выборах президента Украины. Закон №9524 поддержали 232 депутата, передает "Громадське".

В пояснительной записке закона указано, что проект разработали "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в проведении выборов в Украине". Закон устанавливает, что официальными наблюдателями на выборах в Украине не могут быть граждане страны, которая признана Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, отметила его соавтор Ирина Луценко.

Закон внесли в Раду только несколько дней назад - 4 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что ранее представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в соцсети заявил, что российские наблюдатели должны быть на украинских выборах. Однако в украинском МИД представителю Госдепа США ответили, что наблюдатели успешно справятся и без участия России.