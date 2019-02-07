В "Укрзализныце" считают, что запланированного на 2019 год повышения стоимости билетов на поезда на четверть недостаточно, чтобы сделать перевозки безубыточными. Об этом пишет "Радио Свобода".

В компании полагают: чтобы окупить перевозки, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – почти в 3,5 раза.

На данный момент предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%. В случае согласования этого предложения, тарифы проиндексируют во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+). А с 1 апреля 2019 года индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.

В компании уверяют, что сейчас перевозки осуществляются по тарифам ниже экономически обоснованного уровня более чем в два раза, также нагрузка обусловлена перевозками льготных категорий граждан.

Напомним, "Укрзализныця" также повышает тарифы на постельное белье и чай в поездах.

Кроме того, в 6,3 раза увеличивается оплата за бронирование мест по заявкам юридических и физических лиц для групповых перевозок.