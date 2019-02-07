Супрун объяснила, какие именно обязанности она не может выполнять
Стало известно, какие какие именно обязанности не может теперь выполнять и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, полномочия которой приостановил Окружной админсуд Киева. Об этом сама Супрун написала в Facebook.
"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня", - написала Супрун.
Она пояснила, что, в частности, не могут быть выполнены такие полномочия, как согласование и представление на рассмотрение Кабмина проекты законов, актов президента или Кабмина, выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения.
Кроме того, запрещается представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами, принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав, давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения и подписывать приказы Минздрава и другие другие нормативно-правовые акты разработаны министерством.
"Это, в частности подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом", - отметила Супрун. Она добавила, что сейчас внимание и работа правительства и команды министерства сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию. По ее словам, на следующей неделе состоятся два важных заседания суда.
В частности, на 11 февраля, на 14:00 назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене временного запрета ей исполнять обязанности министра. "Рассмотрение будет в Окружном административном суде Киева. Это наша возможность разблокировать работу Министерства", - пояснила Супрун.
Также она сообщила, что 15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у нее полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. "Это очень опасная атака на всю трансформацию системы здравоохранения и нам нужна ваша поддержка", - заявила Супрун.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин обратился в суд с требованием отменить решение по отстранению Супрун.
Также мы писали о том, что решение суда об отстранении Супрун заставило ее вернуться в Украину из США.