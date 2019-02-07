Стало известно, какие какие именно обязанности не может теперь выполнять и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, полномочия которой приостановил Окружной админсуд Киева. Об этом сама Супрун написала в Facebook.

"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня", - написала Супрун.

Она пояснила, что, в частности, не могут быть выполнены такие полномочия, как согласование и представление на рассмотрение Кабмина проекты законов, актов президента или Кабмина, выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения.

Кроме того, запрещается представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами, принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав, давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения и подписывать приказы Минздрава и другие другие нормативно-правовые акты разработаны министерством.

"Это, в частности подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом", - отметила Супрун. Она добавила, что сейчас внимание и работа правительства и команды министерства сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию. По ее словам, на следующей неделе состоятся два важных заседания суда.

В частности, на 11 февраля, на 14:00 назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене временного запрета ей исполнять обязанности министра. "Рассмотрение будет в Окружном административном суде Киева. Это наша возможность разблокировать работу Министерства", - пояснила Супрун.

Также она сообщила, что 15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у нее полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. "Это очень опасная атака на всю трансформацию системы здравоохранения и нам нужна ваша поддержка", - заявила Супрун.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин обратился в суд с требованием отменить решение по отстранению Супрун.

Также мы писали о том, что решение суда об отстранении Супрун заставило ее вернуться в Украину из США.