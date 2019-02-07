Сегодня, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Официально кандидатами на выборах президента стали народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко и руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Также сегодня ЦИК приняла решение по действующему президенту Петру Порошенко - он также уже стал кандидатом.

Таким образом, по состоянию на день 7 февраля ЦИК зарегистрировала уже 41 кандидата в президенты Украины. Это абсолютный рекорд по количеству кандидатов на выборах высшего уровня в Украине.

Ночью 3 февраля ЦИК перестала принимать документы у потенциальных кандидатов. Всего документы подали 89 украинцев (двое из них повторно). Имена всех участников гонки Центральная избирательная комиссия должна назвать 9 февраля. Вплоть до 7 марта политики могут снять свою кандидатуру по личным причинам или в пользу другого кандидата. Итоговый вариант бюллетеня украинцы увидят на праздник, 8 марта.

С полным календарем выборов-2019 можно ознакомиться в нашей заметке по ссылке.