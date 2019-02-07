Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции по поводу переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, передает "Интерфакс-Украина".

За депутатский проект закона (№9310-1), инициированный внефракционным нардепом Андреем Денисенко и предусматривающий переименование области в Сичеславскую проголосовали 240 парламентариев.

В то же время народные депутаты отказались направить в КС президентский законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, который поддержали всего 144 нардепа при минимально необходимых 226 парламентариях.

Пока Днепропетровская область носит привычное название. После заключения Конституционного суда должно еще пройти два чтения. Причем для окончательного переименования нужно собрать 300 голосов депутатской поддержки, ведь переписывается Конституция. В то время как сегодня законопроект набрал всего 240 голосов.

Сичеславская предыстория

Законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую был внесен в Раду в прошлом году. Под ним подписалось парламентарии из фракции БПП, Народного фронта, Самопомощи, Радикальной партии и Батькивщины, а также ряд внефракционных нардепов, включая формального инициатора Андрея Денисенко.

В пояснительной записке говорилось, что переименование станет логическим завершением процесса декоммунизации, поскольку существующее название связано с советским партийным и государственным деятелем Григорием Петровским. Переименование поддержал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

А вариант названия Сичеславская, по мнению соавторов проекта, соответствует украинской исторической традиции и отсылает к казацкой эпохе и Запорожской сечи (военно-административные центры казачества менялись и находились в низовьях Днепра, в том числе на территории современной Днепропетровской области). "Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую будет способствовать возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности", – сообщили соавторы проекта.

Реакция соцсетей на решение парламента

Пользователей соцсетей уже бурно обсуждают громкое переименование пока еще Днепропетровсской области.

"Сичеславская!" - коротко написал нардеп-радикал Андрей Лозовой и получил лайк от Олега Ляшко.

"240 не-Днепропетровцев за Сичеславскую" - написал депутат Шевченковского райсовета от Оппозиционного Блока Сергей Хрущ.

"Город Днепр Сичеславской области. Наконец - то теперь заживём!" - написала юрист Елена Лёшенко.

"Таки переименовали. В самый нелепый вариант. Вот когда город переименовывали, мне было больно и обидно, теперь уже как-то плевать. Потому что пути всего два: или придут те, кто окончательно похоронят страну, или те, кто начнет исправлять и это тоже исправят.

Поэтому можно не заморачиваться", сообщил журналист Денис Гороховский.

"Давно хотел сказать. Название Сичеславская, самое дремучее и убогое, что можно придумать. Нужно не просто не любить, а совершенно не чувствовать и не понимать свой Город, чтобы желать нацепить на него это псевдоархаичное клеймо", за пару жней до решения депутатов написал бизнесмен из Днепра Макс Бужанский.

"Вы того, осторожнее. Один прорыв канализации и Сичеслав станет Сечеславом", - предупредил журналист Алексей Кафтан.

"Надо было переименовать Днепропетровскую область в область Европейского Союза. Тогда в Брюсселе точно не отвертятся", - посоветовал журналист Владимир Полуев.

"БЛЯЯЯЯАА..., с сегодняшнего дня это не матюк, на законодательном уровне", - отреагировал депутат горсовета Кривого Рога (Днепропетровская область) Николай Колесник.

Ранее "Страна" писала о том, что Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Также мы сообщали, что Рада отказалась переименовывать военкоматы.