С четверга, 7 февраля, в соответствии с решением исполкома местного горсовета, в Харькове значительно повысилась стоимость проезда в метро, троллейбусах и трамваях. Об этом пишет Status Quo.

Так, теперь за разовую поездку в подземке жители Харькова должны отдать не 5 гривен, как было ранее, а 8 гривен. Таким образом, цены на проезд в метро сравнялись со столичными. Правда, в Харькове не действует скидка при "покупке" сразу большого количества поездок.

Фото: gx.net.ua

При этом предыдущее подорожание метро случалось в Харькове не так давно: 29 марта прошлого года за одну поездку стали брать не 4, а 5 гривен. А теперь стоимость одной поездки возросла сразу на 60%, и с 7 февраля 2019 года харьковчанин и житель области может на среднюю зарплату приобрести лишь 1000 поездок.

Отметим, что те, кто успел пополнить карточку или "электронный билет" до 7 февраля, будет ездить в метро по старой цене. Поэтому вечером 6 февраля в вестибюлях подземки работали не все терминалы для их пополнения, а к работающим выстраивались огромные очереди.

Что касается проезда в трамваях и троллейбусах, он подорожал не так сильно: стоимость одной поездки с 7 февраля составляет не 4, а 6 гривен. Харьковчане ожидают, что в скором времени перевозчики пересмотрят цены на проезд в маршрутках, так как это случается после каждого повышения стоимости проезда в городском электротранспорте.

Напомним, во Львове повысили тариф на проезд в маршрутках до 7 гривен.

Также мы писали, что в Кривом Роге со старого Нового года повысили тарифы на проезд до 8 гривен.