Депутаты Верховной Рады 7 февраля внесли в конституцию стремление Украины в Европейский Союз и НАТО. Обнулив тем самым внеблоковый статус нашей страны.

Интересно, что перед голосованием этот законопроект больше критиковали, чем хвалили. Хвалили только представители Блока Порошенко и "Народного фронта". Критиковали же все остальные - и "Самопомощь", и Ляшко, и "Свобода", и "Видродження". И уж конечно - "Оппозиционная платформа" с "Оппоблоком".

Суть критики сводилась к тому, что законопроект - сугубый предвыборный пиар Петра Порошенко. Без какого-либо реального наполнения и обязательств.

Правда, в итоге за НАТО и Евросоюз в Конституции проголосовали почти все, кроме "Возрождения" и оппозиционеров. Чтобы не быть обвиненными в срыве евроатлантической интеграции. Но, похоже, они мало задумывались о реальных последствиях своего решения.

"Страна" выделила три главных итога сегодняшнего голосования.

Последствие 1. Порошенко - "отец евроинтеграции"

Решение парламента дает Петру Порошенко возможность добавить на свои предвыборные билборды новую тему - вместо заглохшего Томоса.

Причем подавать стремление войти в Альянс и Евросоюз Банковая будет так, будто Украина туда уже вступила. С расчетом, что непритязательный избиратель не станет копаться в деталях.

Примерно так украинцам обещали вступление в Евросоюз пять лет назад на Майдане - уверяя, что лишь Янукович закрывает дорогу туда. Однако с тех пор наше членство в этой организации стало еще более призрачным, чем при "диктатуре".

Впрочем, расчет команды президента строится не на реальных перспективах войти в высшую лигу Запада, а на социологии. Примерно 60% жителей подконтрольной территории Украины выступают за вступление в ЕС и еще примерно 40% - за НАТО. Мобилизовать этот электорат под свои знамена - вот главная задача Порошенко.

И, судя по тому, как работают агитаторы за президента - ставка будет сделана именно на это. "Страна" уже рассказывала о том, как структуры БПП в регионах проводят псевдоопросы по вступлению в Евросоюз - с целью сбора личных данных об избирателях.

То есть, под евроинтеграцию уже "затачивают" предвыборные штабы президента.

Другой вопрос, получится ли у Порошенко евроатлантический "финт". Ведь на этом электоральном поле играют и Тимошенко, и Гриценко, и даже Зеленский. Которые будут по-своему трактовать принятие закона.

Да и украинцев будет сложнее мобилизовать на "европейскую идею" после обмана ожиданий на двух Майданах. А ведь помимо обмана была и полная дискредитация этой идеи - власть, которая пришла на евроинтеграционных лозунгах, вызвала рост бедности в стране.

Последствие 2. Донбасс продолжит воевать

Предвыборный пиар Порошенко - это лишь часть проблемы. Причем не самая важная. Куда важнее - это последствия для войны и мира в Украине, которые закладывает новый закон.

Дело в том, что внеблоковый статус Украины был и есть обязательным условием России для урегулирования на Донбассе. У РФ с Украиной огромная протяженность совместных границ. И вхождение Киева (даже гипотетическое) во враждебный Москве альянс для Кремля неприемлемо.

В рамках же внеблоковости Украина может вполне себе сотрудничать с НАТО, проводить учения и даже воевать вместе в миротворческих миссиях - как это было и раньше. И при этом - быть в относительном мире с РФ.

Требование внеблоковости было завуалированно внесено и в Минские соглашения. По ним автономный Донбасс имел свой голос при определении внешней ориентации Украины. Что автоматически блокирует для Киева поход в Альянс.

Закрепление же НАТО в Конституции обессмысливает для Москвы продвижение по пути урегулирования на Донбассе. Выходит, как только регион вернется в Украину, он может "уплыть" во враждебный Москве альянс.

Разумеется, на таких условиях Кремль не перестанет поддерживать сепаратистов. А значит, ситуация в регионе и дальше будет напоминать открытую рану.

Так что сегодня Рада по сути поддержала продолжение войны. А это рождает третье - и самое парадоксальное - последствие.

Последствие 3. Из-за войны Украину не возьмут никуда

Общеизвестно, что территориальный конфликт - особенно с примерением оружия - это главное препятствие на пути любой страны в Альянс. Да и в Европу.

В Украине таких территорий формально целых три - Крым и отдельные районы двух донбасских областей. На Донетчине и Луганщине вообще каждый день идут бои. Можно ли в таком виде вступить в НАТО и Евросоюз?

Начнем с последнего. В 2013 году в ЕС вступила Хорватия. Страна, где еще в 1995 году закончилась война после распада Югославии.

Все это время Хорватия шла к ЕС, но со вступлением тянули и тянули. Главным условием было окончательное урегулирование всех вопросов, которые остались после войны. В том числе и с соседями – сербами. И, лишь решив эти вопросы, Хорватия вступила в Евросоюз.

Произошло это через 18 (!) лет после того как прозвучали последние выстрелы. Сербию и Боснию же до сих пор в ЕС не берут - кстати по тем же причинам.

А теперь посмотрим на Украину. Война идет до сих пор. И будет идти и дальше, если не изменится курс власти. И даже если он изменится прямо сейчас - то послевоенное урегулирование, забвение всех обид и разногласий затянется еще лет на десять.

По поводу НАТО всё еще более очевидно. В альянс не берут страны с незакрытыми вооруженными, территориальными или этническими конфликтами. Тем более, если это конфликт с Россией – с ядерной державой. Никто с ней ввязываться в войну из-за Украины не хочет.

То есть, пока идут бои на Донбассе, то в НАТО и в ЕС нас не возьмут. А новая конституция Украины эти бои как раз только стимулирует. Так как ликвидирует почву для возможного компромисса с Россией, без которого мир на Донбассе невозможен. То есть замкнутый круг.

Конечно, еще одним вариантом развития этого сценария может стать не продолжение войны - а окончательный уход Донбасса под "зонтик" России - с возможным признанием независимости "ЛДНР" по южно-осетинскому варианту. Тогда войска РФ могут открыто зайти на эту территорию, и военная фаза конфликта, как показывает опыт Грузии, а позже - и Крыма, быстро закончится.

Но территориальный конфликт от этого никуда не денется. А значит - не приблизится ни ЕС, ни НАТО.