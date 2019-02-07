Парламент Молдовы назначил на должность председателя Счетной палаты заместителя главы Демократической партии Мариана Лупу, сообщает сайт NewsMaker. За его кандидатуру проголосовали 52 депутата.

Лупу, отвечая на вопросы депутатов, подчеркнул, что законодательство не допускает указаний руководству Счетной палаты, кроме постановлений парламента. Так он отреагировал на вопрос о том, какова будет его реакция на распоряжения.

Должность главы Счетной палаты освободилась после того, как ее уже бывший руководитель Вячеслав Унтилэ 23 января прошел отборочный тур конкурса на пост директора Национального агентства по регулированию в энергетике.

Мариан Лупу - бывший председатель молдавского парламента, с декабря 2010-го по март 2012 года исполнял обязанности президента республики. По образованию экономист, имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2016-м выдвинут демократами на президентские выборы, однако снял свою кандидатуру в пользу проевропейского кандидата Майи Санду, которая в итоге уступила кандидату от социалистов Игорю Додону.

Фото: vedomosti.md

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