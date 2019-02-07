Сегодня, 7 февраля, в Риме начал свою работу 43-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Гланой темой было избрание президента футбольного евросоюза. И все прошло без сенсаций.

Нынешний глава УЕФА Александр Чеферин переизбран на пост президента УЕФА на очередной четырехлетний срок. Он будет руководить европейским футболом до 2023 года. За него единогласно проголосовали все национальные федерации. Да и к тому же 51-летний Чеферин был единственным кандидатом на этот пост.

УЕФА уже поздравил словенца с победой в официальном Twitter.

Фото: twitter.com/UEFA

Напомним, что на этом Конгрессе будут также избраны и новые члены Исполнительного комитета УЕФА.

В этот орган должны быть избраны восемь человек, в том числе как минимум одна женщина, с мандатами на четыре года (2019-2023 годы).

Единственной женщиной-кандидатом в Исполком УЕФА является Флоранс Ардуэн (Франция).

А кандидатами-мужчинами на семь мест в Исполкоме УЕФА стали Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалия), Арманд Дука (Албания), Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания), Борислав Михайлов (Болгария), Андрей Павелко (Украина), Луис Рубиалес (Испания ), Шандор Чаньи (Венгрия) и Давор Шукер (Хорватия).

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА объявил встречу 1/16 Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт, матчем повышенного риска.